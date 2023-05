Salernitana | Gyomber | «Non molliamo neanche con la salvezza»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 maggio 2023) Le parole del difensore dellaNorbertnel pre partita della sfida di Serie A contro la Roma Norbertha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Roma-. Il difensore si è espresso sulle motivazione della squadra dopo lamatematica. LE PAROLE – «Abbiamo raggiunto la, ma non è che adesso possiamo mollare. Ci sono ancora tre partite importanti e nove punti in palio, per i nostri fantastici tifosi bisogna dare il massimo e fare altri punti».