Sabatini | «Inzaghi | con le vittorie le ferite si rimarginano Marotta…»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Sandroha citato un momento particolare per Simonenella stagione. Il giornalista ha ricordato le difficoltà del tecnico su Pressing. PERIODO – C’è stato un periodo difficile per l’Inter, questo è sicuro.lo ricorda dicendo: «Nel momento in cuiè stato in difficoltà secondo l’allenatore chi non lo ha difeso a dovere, ammiccando alle voci di nuovo mister, era Beppe Marotta. Dopo i sassolini dinon si è più parlato per tre giorni, secondo me questi come tutti i problemi, le cicatrici e lecon lesi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

Determinanti le prodezze sul finale die Miaschi , mentre le prodezze di Copeland e ... muore uomo di 74 anni SimoneRe di Coppe: il tecnico piacentino porta l'Inter in finale di ...E - sempre- quando entra in spogliatoio, ce la mette tutta per fingere con la squadra di non sentirsi delegittimato, ma non è facile. Oppure in bilico, e speriamo che i giocatori non se ne ...... a Milano, va in scena l'euroderby tra i nerazzurri di Simonee i rossoneri di Stefano ... Massimo Mauro, Sandroe Graziano Cesari. A seguire, sull'ammiraglia Mediaset, ricco post - ...

Sabatini a CM: 'Inzaghi ce l'ha con Marotta. Spiaze, ma è così' Calciomercato.com

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’allenatore del Napoli non lo dice esplicitamente ma fa capire le ragioni dell’addio: «Il discorso è definito, è una cosa che viene da lontano, non si ragiona in base a uno screzio» ...