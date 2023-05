Rumor | Metal Gear Solid 3 Remake non sarà esclusiva PS5?

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nelle scorse ore, un nuovosuldi3 lo vedrebbe come titolo multipiattaforma e non più come: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Ormai il franchise diè al centro di una, come possiamo definirla, fiera dei. Sono ormai passati un paio d’anni da quando sono emersi, per la prima volta, delle voci di corridoio su un probabiledel terzo capitolo ad opera di Virtuos. E, sebbene nulla sia mai stato confermato, ormai gli appassionati e la stampa tutta sono certi che questoci sia e che tutto vedrà una fine (e dunque un annuncio ufficiale) molto presto. I ...