Rubiales | «La Spagna ha un problema di razzismo e di educazione»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 maggio 2023) Oggi anche il presidente della Federcalcio spagnola, Luis, è intervenuto sul caso Vinicius.si è presentato davanti ai media spagnoli per chiarire la posizione della federazione rispetto alche sembra colpire in particolar modo l’attaccante del Real Madrid Vinicius. Marca ha riportato le sue parole: «Ilha acquisito una dimensione che va oltre il calcio. C’è unnel nostro Paese di comportamento,. Finché c’è solo uno che insulta in base alla condizione o al colore della pelle, abbiamo unserio. Macchia un intero paese, una città e un club. Siamo un paese accogliente, ma finché ce n’è uno … Vinicius Junior o qualsiasi uomo o donna che subisce un insulto ...