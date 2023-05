... in un primo momento i truffatori bucano o tagliano le gomme, poi distraggono i proprietari dellequando si accorgono dell'accaduto e nel frattempoloro borse, portafogli, denaro e tutto ...Una trappola in piena regola. E glil'. È successo a Perugia, lungo la strada dei Loggi. Secondo la ricostruzione della polizia e il racconto della vittima l'uomo è stato fermato lungo la strada da una donna con in braccio un ...Un'che ho acquistato pagando a rate per cinque anni, con innumerevoli sacrifici. Nonostante avesse il Viasat avevo sperato di ritrovarla, ma i ladri sono riusciti ad eludere l'antifurto Ieri mi ...

Rubano l'auto a un disabile, l'appello ai ladri: "Se avete un cuore restituitemela" Today.it

Ennesimo furto di un'auto a Lecce: ma questa volta, purtroppo, non si tratta di un furto qualsiasi. Sabato mattina, nei pressi della Clinica Città di Lecce, è stata rubata la vettura di un cittadino d ...Un nuovo trucco per rubare le auto sta facendo sempre più danni in tutto il paese: ecco come riconoscerlo per evitarlo.