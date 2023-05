Ruba un paio di occhiali da una vetrina | 37enne fermato da due agenti in borghese

(Di lunedì 22 maggio 2023) BERGAMO. L’episodio è avvenuto venerdì 19 maggio a Bergamo nel centro commerciale Conad di via Carducci. A fermarlo duedella Polizia Locale fuori servizio.

Ruba un paio di occhiali da una vetrina, 37enne fermato da due ... L'Eco di Bergamo

BERGAMO. L’episodio è avvenuto venerdì 19 maggio a Bergamo nel centro commerciale Conad di via Carducci. A fermarlo due agenti della Polizia Locale fuori servizio. Noto per una lunga serie di preceden ...Già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti alle spalle, l’uomo ci ha riprovato rubando un paio di occhiali di marca dalle vetrine di un negozio. Una delle commesse ha cercato di ...