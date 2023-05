Rottura Spalletti-ADL | Fedele | “Una farsa che offende la passione dei napoletani”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il clamore mediatico sul rapporto-De Laurentiis rischia di offuscare la gioia per la storica vittoria dello Scudetto del Napoli. Non si parla d’altra che delle incertezze che sono alla base del rapporto tra l’allenatore del Napoli, Luciano, e il patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Dove sarà il futuro del tecnico di Certaldo? E’ ancora tutto un mistero, anche se momentaneamente secondo alcune voci, ci sarebbero diversi presupposti che ‘invitano’a lasciare l’ombra del Vesuvio. “Mi sorprende che siate sorpresi”. Secondo Enrico, Lucianolascerà sicuramente il Napoli e non dovrebbe essere una sorpresa per nessuno. “Questa situazione è unacheladei“, ...