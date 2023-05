Rosa Ricci di Mare Fuori sulla quarta stagione | “Immensa”

(Di lunedì 22 maggio 2023) I fan disono in trepidante attesa di scoprire qualcosa in più sui nuovi episodi. Bisognerà attendere ancora un po’ per la diffusione di particolari rilevanti, però, nelle ultime ore, Maria Esposito, che recita nei panni di, ha deciso di fare un piccolo regalo ai suoi follower. Tramite un video, contenente una breve didascalia, ha rivelato di essere concentratamemorizzazione della sua prima scena appartenente alla. Stando alle sue parole, sarà un percorso piuttosto complesso che la terrà molto impegnata. Ha ammesso anche di voler regalare tante emozioni al suo pubblico: Questa sono io che faccio memoria della prima scena che girerò in4. Questaper me ...

'Non vedo l'ora di battere il primo ciak domani. She is coming back '. A parlare, anzi, a postare si IG è Maria Esposito, aka la di Mare fuori , che si riprende mentre sta facendo memoria della prima scena che dovrà girare l'indomani. E cioè oggi, perché " fermi tutti " proprio oggi sono iniziate le riprese dell'

Inizia il conto alla rovescia per gli appassionati di Mare Fuori. La quarta stagione sta prendendo forma e c'è un'attenzione particolare da parte dei fan a qualsiasi cosa ...