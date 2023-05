Ronaldo sul caso Vinicius | «Quanto ancora andrà avanti?»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 maggio 2023), ex attaccante brasiliano, ha parlato degli episodi di razzismo avvenuti ieri in Valencia-Real Madridha parlato su Twitter degli episodi di razzismo avvenuti controin Valencia-Real Madrid, partita de La Liga. PAROLE – «può andare? Finché ci sarà impunità e connivenza, ci sarà razzismo. È inaccettabile che gli arbitri, la federazione calcistica e le autorità continuino a essere inattivi, mentre i tifosi applaudono in modo così assurdo. Abbastanza. Vini, conta su di me nella tua lotta. Nella nostra lotta».