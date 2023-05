Ronaldo sta con Vincius | “Quanto ancora deve andare avanti il razzismo?”

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il mondo del calcio si stringe attorno aJunior che è stato protagonista degli episodi dinel corso di Valencia-Real Madrid nella giornata di domenica 21 maggio. Il Fenomeno ha voluto spendere alcune parole sugli episodi didebbano essere combattuti nel mondo, e nel caso specifico, in Spagna. Questo il commento disu Twitter. Queste le parole di: “può? Finché ci sarà impunità e connivenza, ci sarà. È inaccettabile che gli arbitri, la federazione calcistica e le autorità continuino a essere inattivi, mentre i tifosi applaudono in modo così assurdo. Abbastanza. Vini, conta su di me nella tua lotta. Nella nostra ...