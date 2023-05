”Romagna Mia” | concerto di beneficenza per le zone colpite dall’alluvione | il 5 agosto a Imola

(Di lunedì 22 maggio 2023)mia, il grandediper ledegli ultimi giorni in. L’appello agli artisti: Laura Pausini è la prima a rispondere alla chiamata dei sindaci delle areemia, ildiil 5Un grande evento a sostegno dellemia è ora ufficiale. Ilsi terrà il prossimo 5, all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. I sindaci hanno lanciato un appello accorato ad ...

Sabato 5 agosto, proprio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari si terrà, un maxi - concerto di beneficenza che radunerà grandi artisti , campioni del motorismo e stelle dello spettacolo . L'......"Conseguenze della crisi climatica" Sono molte le case di moda che hanno sede in Emilia: ... fondatore e direttore creativo di Msgm che ha affidato alcune parole a Instagram: "Questa è la...... del Presidente della Provincia di Forlì - Cesena Enzo Lattuca, ha ottenuto subito la risposta affermativa di Laura Pausini: "Lachiama, io ci sono, vi aspetto, ha scritto l'artista su ...

Faenza è tra le città più colpite dall'alluvione che ha messo in ginocchio diversi centri dell'Emilia Romagna.Va oltre perché nella mia lunga vita sperimentai il terrore dell’acqua e la ... Sono troppo vecchio per prendere una pala e andare in Romagna a spalare, sarei un ingombro più che un aiuto. Ammiro e un ...