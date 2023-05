Roma | Tiago Pinto | «Dybala sta recuperando | per la finale…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 maggio 2023) Le parole di, dirigente della, sulle condizioni fisiche di Paulodopo l’infortunioha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di-Salernitana. PAROLE – «? Come tutti avete visto, ha preso una botta incredibile a Bergamo e sta. Ora abbiamo l’obiettivo di farlo arrivare bene alla finale, non si sentiva al 100% e non gioca. Stiamo lavorando tutti insieme per portarlo nelle migliori condizioni alla fine della stagione».