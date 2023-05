Roma-Salernitana oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 maggio 2023) Scenderanno in campo alle 18.30 di, lunedì 22 maggio,in un match valido per la 36ma giornata diA che sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Se i campani sono già matematicamente salvi, i padroni di casa devono vincere per coltivare le ultime (flebili) speranze di piazzarsi tra le prime quattro, con conseguente qualificazione alla prossima Champions League che però potrebbe passare anche dalla vittoria dell’Europa League. José Mourinho schiererà davanti a Rui Patricio un terzetto composto da Mancini, Smalling (in ballottaggio con Matic, con Cristante che scalerebbe in difesa) e Ibanez. Zalewski e Spinazzola saranno gli esterni, Cristante e Bove i centrali di centrocampo. In avanti uno tra Pellegrini e Dybala affiancherà Solbakken dietro ad Abraham (favorito su Belotti). Tutta la ...