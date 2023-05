Roma-Salernitana LIVE alle 18 30

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ultima speranza per arrivare in Champions, almeno tramite il campionato. Dopo l'impresa della qualificazione alla finale di Europa League,...

Le scelte di Mourinho e di Paulo Sousa per il match dell’Olimpico tra giallorossi e granata ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Bove, Smalling, Ibanez; Zalewski, Tahirovic, Camara, El Shaarawy; Wijnaldum, S ...Serie A 2022/2023, 36a giornata. Le ultime notizie sulla partita Roma-Salernitana: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.