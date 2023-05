Roma-Salernitana LIVE 1-2 | entra Abraham

, cosa è successo duranta la partita in curva sud L'euforia dei tifosi romanisti fuori lo stadio si è spenta all'interno dell' Olimpico . La Curva Sud ha deciso di rimanere in ...Latorna in campo dopo essersi conquistata la finale di Europa League contro il Siviglia , seconda finale europea consecutiva per Mourinho . All'Olimpico arriva ladi Paulo Sousa, già ...All'intervallo il settore caldo del tifo giallorosso era praticamente vuoto in segno di protesta per uno striscione non entrato allo stadioBruttanel primo tempo del match contro la. Nonostante i brividi finali tra il gol annullato a Ibanez e il rigore chiesto nel recupero, i campani conducono grazie al gran gol di Candreva al ...

Roma-Salernitana, protesta della Sud: i tifosi abbandonano la Curva. Il motivo ForzaRoma.info

Roma-Salernitana, durante la prima frazione di gioco il settore più acceso del tifo giallorosso si è svuotato. Ecco svelato il motivo della protesta. Durante la sfida dello stadio Olimpico tra Roma e ...Roma-Salernitana, perché gli ultras della Curva Sud protestano: il motivo dell'uscita dallo stadio nel corso del primo tempo ...