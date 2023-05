Roma-Salernitana LIVE 0-1 | Zalewski vicino al gol

(Di lunedì 22 maggio 2023) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Allo stadio Olimpico,si affrontano per la 36esima giornata della Serie A 2022/2023.

Nienteper Paulo Dybala. Le motivazioni vengono spiegate direttamente da Tiago Pinto nell'immediato pre partita della gara Formazione rivista per Josè Mourinho nella gara di oggi contro la ...La Curva Sud ha deciso di rimanere in silenzio per protesta durante la gara contro la. ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 22 maggio 2023Commenta per primo Dopo la festa fuori l'Olimpico il silenzio dentro. La Curva Sud ha deciso di rimanere in silenzio per protesta durante la gara contro la. All'entrata è stato negato l'ingresso di uno striscione per Roberto Rulli, fondatore dei Fedayn , e i membri dello storico gruppo del Quadraro hanno deciso di rimanere fuori. Dopo i primi ...

Roma-Salernitana, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Si avvicina il calcio d’inizio di Roma-Salernitana, sfida in programma alle ore 18.30 allo stadio Olimpico. TITOLARE – Lorenzo Pirola è uno degli undici titolari scelti da Paulo… Leggi ...Clima quasi surreale all’Olimpico per Roma-Salernitana. Dallo stadio si sentono solo i tifosi ospiti, con la Curva Sud in silenzio e senza bandiere e striscioni. Ma c’è un motivo ben preciso dietro la ...