Roma-Salernitana LIVE 0-1 | gol di Candreva

(Di lunedì 22 maggio 2023) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Allo stadio Olimpico,si affrontano per la 36esima giornata della Serie A 2022/2023.

... quella del 31 maggio in cui lasfiderà il Siviglia a Budapest nella finale di Europa League. ... tanto da decidere di lasciarlo fuori dalla sfida di campionato all'Olimpico contro la..Commenta per primo 'Ci giochiamo tanto in Coppa ma pure in campionato'. Nicola Zalewski non abbassa la tensione in vista die parla così a Dazn poco prima del fischio d'inizio all'Olimpico : 'La gare di oggi è molto importante, possiamo arrivare ad una posizione importante pure in campionato. Poi avremo ...Le pagelle degli arbitri di Serie A della 36ª. Stasera si giocano(alle 18.30) e Empoli - Juventus (alle 20.45) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...

Roma-Salernitana, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Le parole del general manager della Roma Tiago Pinto sulla finale raggiunta in Europa League e il futuro di José Mourinho ...Tiago Pinto, general manager della Roma, ha spiegato ai microfoni di DAZN le ragioni dell'esclusione di Paulo Dybala, oggi nemmeno in panchina nel match contro la Salernitana: "Come tutti avete visto ...