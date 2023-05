Roma-Salernitana | le probabili formazioni

(Di lunedì 22 maggio 2023) Questa sera in campo nel primo posticipo della Serie A la sfida tra, ecco leQuesta sera in campo nel primo posticipo della Serie A la sfida tra, ecco le(3-4-2-1): Svilar; Ibanez, Smalling. Llorente; Missori, Bove, Tahirovic, Zalewski; Dybala,Solbakken; Belotti. All. Mourinho(3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreava, Boulaye Dia; Botheim. All. Sousa

è il penultimo match della 36ª giornata di Serie A che si giocherà questo pomeriggio all'"Olimpico" alle ore 18:30. I capitolini sono attualmente settimi in classifica con 59 punti ...Gli umori sono diametralmente opposti pere Juventus: i giallorossi sulle ali dell'entusiasmo per la finale conquistata proveranno a battere laper restare in scia al Milan nella ...Come se non bastasse, giocare di lunedì alle 18.30, contro la(salva senza giocare in ... In una notte lapotrebbe fare all - in, vincendo il secondo trofeo continentale consecutivo, ...

Penultima in casa (l’ultima prima della finale di Budapest). Ricco il programma delle celebrazioni, servono tre punti per la Champions League ...In questo campionato, la squadra di Paulo Sousa ha preso punti contro tutte le avversarie, tranne la Roma. Vuole sfatare il tabù. Giocherà allo stadio Olimpico con 38 punti in cassaforte: già valgono ...