Roma-Salernitana | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 22 maggio 2023) Sono state diramate ledel match tra, partita valida per la 36esima giornata di campionato. I giallorossi non trovano i 3 punti da ben cinque partite e devono fare risultato per continuare a sperare nella Conference League. All’Olimpico arriva laforte della seconda salvezza consecutiva e della vittoria contro l’Atalanta. Dopo il pareggio dal sapore di finale di Europa League, ladeve vincere il posticipo di Serie A. Per farlo Mourinho si affida a Solbakken, Wijnaldum, El Shaarawy, Zalewski e Belotti; ad accompagnarli in cabina di regia Tahirovic e Camara. Risolti i dubbi in difesa con Rui Patricio e il terzetto composto da Bove, Smalling e Ibanez. La banda di Paulo Sousa ha vissuto due mesi incredibili e adesso vuole fare ...