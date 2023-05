Roma - Salernitana | la Curva Sud si è svuotata durante la partita | cosa succede all' Olimpico

, cosa è successo duranta la partita in curva sud L'euforia dei tifosi romanisti fuori lo stadio si è spenta all'interno dell' Olimpico . La Curva Sud ha deciso di rimanere in ...All'intervallo il settore caldo del tifo giallorosso era praticamente vuoto in segno di protesta per uno striscione non entrato allo stadioBruttanel primo tempo del match contro la. Nonostante i brividi finali tra il gol annullato a Ibanez e il rigore chiesto nel recupero, i campani conducono grazie al gran gol di Candreva al ...Voti e tabellino del primo tempo di, match valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A 2022/23 Candreva (LaPresse) - calciomercato.itROMARui Patricio 6Bove 6Smalling 6Ibanez 5,5Zalewski 6 Tahirovic 5,...

Roma-Salernitana, protesta della Sud: i tifosi abbandonano la Curva. Il motivo ForzaRoma.info

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La conferma arriva direttamente per bocca di Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro... Roma-Salernitana, la MOVIOLA LIVE: annullato gol a Ibanez per il mani di Belotti, non c'è rigore su ...