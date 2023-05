Roma-Salernitana | formazioni ufficiali | Dybala in tribuna

(Di lunedì 22 maggio 2023) Piatek e Dia in attacco per i campani Ledi, match in programma alle 18.30 per la 36esima giornata della Serie A. Mourinho è ancora in emergenza:sarà in, con lo Special One che, visti i tanti assenti, schiera Bove difensore centrale con Smalling e Ibanez, con Tahirovic e Camara a centrocampo con Wijnaldum. Paulo Sosa invece rinuncia a Mazzocchi e lancia Piatek con Dia dal 1? minuto. Queste le(3-4-2-1) Rui Patricio; Bove; Smalling; Ibanez; Zalewski; Tahirovic; Camara; El Shaarawy; Solbakken; Wijnaldum; Belotti.(3-4-2-1) Ochoa; Daniliuc; Gyomber; Pirola; Kastanos; Coulibaly; Bohinen; Bradaric; Candreva; Dia; Piatek. ...

Nienteper Paulo Dybala. Le motivazioni vengono spiegate direttamente da Tiago Pinto nell'immediato pre partita della gara Formazione rivista per Josè Mourinho nella gara di oggi contro la ...Commenta per primo Dopo la festa fuori l'Olimpico il silenzio dentro. La Curva Sud ha deciso di rimanere in silenzio per protesta durante la gara contro la. All'entrata è stato negato l'ingresso di uno striscione per Roberto Rulli, fondatore dei Fedayn , e i membri dello storico gruppo del Quadraro hanno deciso di rimanere fuori. Dopo i primi ...Latorna in campo dopo essersi conquistata la finale di Europa League contro il Siviglia , seconda finale europea consecutiva per Mourinho . All'Olimpico arriva ladi Paulo Sousa, già ...

Roma-Salernitana, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Mourinho chiama, i tifosi rispondono: l'autobus della Roma scortato sulla strada per l'Olimpico La Roma di José Mourinho esalta i tifosi giallorossi. Dalla finale di UEFA Europa… Leggi ...Niente Roma-Salernitana per Paulo Dybala. Le motivazioni vengono spiegate direttamente da Tiago Pinto nell’immediato pre partita della gara Formazione rivista per Josè Mourinho nella gara di oggi ...