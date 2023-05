Roma - Salernitana 2 - 2 | pareggio con rissa finale

(Di lunedì 22 maggio 2023)pareggiano per 2 - 2 nel primo dei due posticipi del lunedì della 36/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico. Granata due volte in vantaggio con Candreva al 12' e Dia ...

Commenta per primo José Mourinho , tecnico della, ha parlato a DAZN dopo il pari contro la: 'Il primo tempo non è stato di grande intensità, di grande voglia di giocare. C'era poca concentrazione. Magari per i tanti cambi, magari la ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Serie A Le pagelle di2 - 2 Finisce 2 - 2 tracon El Shaarawy e Matic che rispondono ai gol di Candreva e Dia. I migliori e i ...

Roma-Salernitana, la Curva Sud si svuota: gli ultras protestano per uno striscione. Ecco cosa è successo ilmessaggero.it

Nel corso della sfida fra Roma e Salernitana andata in scena questa sera all'Olimpico a un certo punto la Curva Sud si è silenziata e poi progressivamente svuotata. Il motivo è la decisione da parte ...Hanno cantanto per 98 minuti i tifosi granata all’Olimpico stasera. E alla fine applausi dai tifosi della Roma al settore ospiti. Un tributo, quello dei supporter giallorossi alla torcida granata – ...