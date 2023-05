Roma-Salernitana 2-2 | Mourinho | “Dybala sta male”

(Di lunedì 22 maggio 2023) José, allenatore della, ha parlato al termine del bel pareggio per due a due contro laallenata da Paulo Sousa. All’Olimpico va in scena un match decisivo per i giallorossi, con il pareggio infatti sfumano le possibilità del quarto posto. I campani invece riescono a fermare l’ennesima big in questo campionato, ancora a segno una delle più grandi sorprese stagionali: Dia. Ora per i giallorossi la testa va principalmente sulla finale di Europa League contro il Siviglia.: “Penalizzazione Juve uno scherzo” Il tecnico portoghese ha parlato cosi della gara di grande sacrificio dei suoi: “Il primo tempo non è stato di grande intensità, di grande voglia di giocare. C’era poca concentrazione. Magari per i tanti cambi, magari la colpa è mia, ...

La, impegnata contro laalle ore 18.30, ha pareggiato per 2 - 2 e la Juve ha perso malamente in 4 - 1 in trasferta al Castellani di Empoli ed è stata penalizzata di ben 10 punti per ...Ora laè viva, ma al 9' latorna avanti con un bel tacco in corsa sotto porto di Dia. Poi ci sono le proteste giallorosse per una presunta trattenuta di Daniliuc su Wijnaldum, con la ...Finisce 2 - 2 traall'Olimpico: apre un gran gol di Candreva, poi El Shaarawy e nuovo vantaggio di Dia, ma all'83' arriva ...

Occasione persa per i bianconeri che non riescono ad approfittare del pari della Roma con la Salernitana. Chiaro che vedersi arrivare dieci punti di penalizzazione a 15 minuti dal calcio d’inizio ha ...La Roma, impegnata contro la Salernitana alle ore 18.30, ha pareggiato per 2-2 e la Juve ha perso malamente in 4-1 in trasferta al Castellani di Empoli ed è stata penalizzata di ben 10 punti per il ...