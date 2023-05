Roma-Salernitana 2-2 | Mourinho | “Dybala sta male | non sono ottimista”

(Di lunedì 22 maggio 2023) “sta, non”. Lo ha detto l’allenatore dellaJosèin riferimento alle condizioni dell’attaccante argentino che ha saltato la partita di oggi contro la. Solo 2-2 all’Olimpico contro i granata: “Smalling ed El Shaarawy hanno giocato 90’, Wijnaldum quasi – dice a Dazn a proposito dello stato fisico del resto della rosa -. Non so se Camara si è infortunato o era affaticato. Celik sta benino e ha recuperato, vediamo Spinazzola. Contro la Fiorentina? Faremo ancora più cambi, sarà un allenamento serio”. Laha recuperato due volte lo svantaggio con i gol di El Shaarawy e Matic: “Nel primo tempo è mancata intensità e voglia di giocare, con poca concentrazione. Forse è anche colpa mia per i tanti cambi. ...

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Serie A Le pagelle di2 - 2 Finisce 2 - 2 tracon El Shaarawy e Matic che rispondono ai gol di Candreva e Dia. I migliori e i ...PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte ..., la Curva Sud si svuota: gli ultras protestano per uno striscione. Ecco cosa è successo Il ritorno di Smalling ed El Shaarawy Solo quattro in campo tra gli eroi di Leverkusen, ...

Roma-Salernitana, protesta della Sud: i tifosi abbandonano la Curva. Il motivo ForzaRoma.info

Roma e Salitana si dividono la posta in palio all'Olimpico. Giallorossi in formazione rimaneggiata, con Bove arretrato nel trio difensivo come negli ultimi minuti a Leverkusen. Una scelta a cui il 52 ...Edizione digitale · Roma-Salernitana, pari ad alta tensione: scoppia la rissa nel finale · Prima pagina di oggi ...