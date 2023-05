Roma-Salernitana 2-2 le pagelle e il tabellino della partita

(Di lunedì 22 maggio 2023) . Gara importante per i giallorossi che potrebbero portarsi a ridossozona Champions. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lanon può cercare di fallire il match ball di questa sera contro al, unache potrebbe proiettare i giallorossi di nuovo a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

pareggiano per 2 - 2 nel primo dei due posticipi del lunedì della 36/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico . Granata due volte in vantaggio con Candreva al 12' e Dia ...Commenta per primo2 - 2 (primo tempo 0 - 1) Marcatori: 12' Candreva, 47' El Shaarawy, 54' Dia, 83' Matic Ammoniti: Gyomber (S), Ochoa (S) Dia (S), Zalewski Espulsi: Sousa: Rui Patricio; Bove, ...Le formazioni ufficiali di, match in programma alle 18.30 per la 36esima giornata della Serie A. Mourinho è ancora in emergenza: Dybala sarà in tribuna, con lo Special One che, visti i tanti assenti, schiera ...

Roma-Salernitana, protesta della Sud: i tifosi abbandonano la Curva. Il motivo ForzaRoma.info

La Roma di Josè Mourinho spreca una grossa occasione di restare aggrappata al treno Champions e non va oltre il 2-2 all'Olimpico contro la Salernitana. Dopo la finale di Europa League conquistata ...La reazione della Salernitana è immediata con Dia che trova il colpo di tacco che supera Rui Patricio. I giallorossi provano a reagire con la conclusione di Abraham che però trova la risposta del ...