Roma-Salernitana 2-2 | il tabellino

Le formazioni ufficiali di, match in programma alle 18.30 per la 36esima giornata della Serie A. Mourinho è ancora in emergenza: Dybala sarà in tribuna, con lo Special One che, visti i tanti assenti, schiera ..., cosa è successo duranta la partita in curva sud L'euforia dei tifosi romanisti fuori lo stadio si è spenta all'interno dell' Olimpico . La Curva Sud ha deciso di rimanere in ...Leggi anche Aouar c'è, ora N'Dicka e Tielemans: per laè già mercato, una finale da record per Pellegrini, Bove e Zalewski Protesta Durante, dopo aver incitato la ...

Efficace nel palleggio, pronta a sacrificarsi pure con Dia in fase di non possesso, la Salernitana dapprima contiene la Roma (subisce calcio d'angolo al 5', testa di Smalling, alto) poi sfodera una ...90+1 Abraham cerca Cristante con un lob delicato, il colpo di testa del centrocampista della Roma è però debole con Ochoa che blocca facile 88' Fasi di gioco confuse, con la Salernitana che prova a gi ...