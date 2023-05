Roma-Salernitana 2-2 | Candreva | “Pareggio meritato | grande prova”

(Di lunedì 22 maggio 2023) “Abbiamo fatto una, siamo venuti con umiltà ed entusiasmo. In Serie A si soffre contro tutte le squadre, a maggior ragione con la. Ci meritiamo questo punto. Il gol di oggi? Tra i miei migliori dieci”. Queste le parole del centrocampista della, Antonio, ai microfoni di Dazn dopo ilper 2-2 contro la. Sulle prospettive di crescita: “Dipende da noi, dal lavoro durante la settimana. Per i cicli importanti serve tempo”, ha concluso l’ex Lazio e Inter. SportFace.

Lasi è fatta fuori sciupando la sua chance con lamentre l'Atalanta è dietro anche negli scontri diretti. Non c'era modo, però, di blindare l'esclusione juventina dalla Champions ...José Mourinho parla in conferenza stampa dopo il 2 - 2 dell'Olimpico contro la, con gol di El Shaarawy e Matic quasi allo scadere. Segui le sue parole in ...... scende così da 69 a 59 punti, dal secondo al settimo posto in classifica (a - 1 dallache ha pareggiato con la). Una mazzata per i bianconeri che, nonostante la penalizzazione e le ...

Juventus retrocessa dal secondo al settimo posto in classifica in serie A con la penalizzazione di 10 punti. La sentenza della Corte federale d’appello della Figc dopo la nuova udienza del processo ...(Adnkronos) – Roma e Salernitana pareggiano per 2-2 nel primo dei due posticipi del lunedì della 36/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico. Granata due volte in vantaggio con Candreva al ...