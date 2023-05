Roma | Pinto | “Sorpreso dalle dichiarazioni dei giocatori del Leverkusen | mancato il rispetto”

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tiago, general manager della, è tornato sulledeidel: “Sono rimastodichiarazione deidel. Intanto a Budapest ci andiamo noi. E’ilper lache negli ultimi sei anni ha fatto quattro semifinali ed è la 10ª squadra nel ranking UEFA. Quindi merita. Anche Mourinho merita. Ha vinto 6 titoli in carriera, 8 finali europee. Abbiamo fatto un percorso in questi due anni in Europa arrivando due volte in finale pur trovando molte difficoltà e mi sembra un po’ troppo quello che si è detto. Per quel che mi riguarda siamo orgogliosi di quello ...

Deluso dalla dichiarazioni dei tesserati del Leverkusen" 2022 archivio Image Sport / Calcio // Tiago/ foto Image Sport Tiago, direttore sportivo della, è intervenuto ai ...Commenta per primo Tiago, general manager della, ha spiegato ai microfoni di DAZN le ragioni dell'esclusione di Paulo Dybala, oggi nemmeno in panchina: 'Come tutti avete visto ha preso una botta incredibile a ...Paulo Dybala non è neanche in panchina nel match che lagiocherà tra pochi minuti contro la Salernitana sul manto erboso dell'Olimpico. Le motivazioni le spiega Tiagonel pre - partita durante un'intervista a Dazn: 'Come tutti avete visto quella ...

ROMA, PINTO: "DYBALA STA RECUPERANDO, LO VOGLIAMO AL TOP PER LA FINALE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Tiago Pinto, general manager della Roma, è tornato sulle dichiarazioni dei giocatori del Leverkusen: “Sono rimasto sorpreso dalle dichiarazione dei giocatori del Leverkusen. Intanto a Budapest ci andi ...Le parole del general manager della Roma Tiago Pinto sulla finale raggiunta in Europa League e il futuro di José Mourinho ...