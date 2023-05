Roma | per Mourinho conta solo la finale di Europa League Ma così si rischia di restare fuori da tutto Pari 2-2 con la Salernitana

Una staffetta per la Joya. Il piano Roma per Dybala: sempre più minuti per averlo al top ForzaRoma.info

La Roma non sa più vincere in campionato e vede scivolare via i posti per un posto in Champions League per cui rimane uno spiraglio più matematico che reale e che cercherà di ottenere alzando l’Europa ...Se lo avessimo saputo prima sarebbe stato diverso: noi abbiamo messo tutto sulla coppa anche per questo. Mi dispiace per Allegri e i giocatori, che sono professionisi, ma tutto ciò ha compromesso la ...