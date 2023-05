Roma | Mourinho | «Penalizzazione Juve? a due giornate dalla fine è uno scherzo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 maggio 2023) Le parole di Jose, tecnico della, dopo il pareggio dei giallorossi contro la Salernitana Joseha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dellacontro la Salernitana. Di seguito le sue parole. PAREGGIO – «Il primo tempo non è stato di grande intensità, di grande voglia di giocare. C’era poca concentrazione. Magari per i tanti cambi, magari la colpa è mia, però la mia situazione non è facile: c’è una finale da giocare, tanti giocatori stanchi, cambi obbligati e accordati prima della partita. Non è facile fare questa gestione. Partita difficile, la Salernitana giocava la finale di Champions come piace a me: non è una critica, anzi. Pairetto bene come sempre, fa sempre il suo lavoro bene. Risultato che non era quello che volevamo, adesso mancano due partite di campionato e la finale ...