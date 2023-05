Roma | morto in incidente sul Gra | imputato condannato a 6 anni**

(Di lunedì 22 maggio 2023) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - Il gup di Roma haa 6 anni Pietro Miele, l'uomo di 43 anni accusato di omicidio stradale aggravato per la morte di Aldo Abbrugiati, il ventennenell'ottobre scorso sul Grande Raccordo Anulare dopo che la sua auto era stata travolta da una Bmw. Miele era alla guida sotto effetto di alcol e viaggiava a forte velocità. La condanna è arrivata al termine del giudizio abbreviato oggi a piazzale Clodio. Il giudice ha disposto inoltre una provvisionale immediatamente esecutiva di 250mila euro per i familiari della vittima, presenti oggi in tribunale, visibilmente commossi dopo la lettura della sentenza.

Donna marocchina prende in braccio un bambino di 2 anni e prova a rapirlo, il papà la blocca: 'Lascialo' VIDEO Ragazzo investito in monopattino a, nessuno si ferma a soccorrerlo:a 25 anni ...- "È stata dura, ma sono sempre stato fiducioso. Mi sono affidato, come in altri momenti ... che èprima ancora di nascere, lo spazio al centro si allarga e Forza Italia lo presidia con ...Un ragazzo di 25 anni di origini bengalesi, Marco Mannage , èmentre percorreva via di Casal del Marmo in monopattino. L'incidente all'altezza del civico 222 nella tarda sera di domenica 21 maggio. Sul posto, dopo una telefonata al numero unico per le ...

Si chiamava Marco Mannage e aveva 25 anni il ragazzo che nella serata di ieri, domenica 21 maggio 2023, è morto lungo la via Casal del Marmo mentre si trovava a bordo di un monopattino. L'incidente è ...(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Il gup di Roma ha condannato a sei anni di carcere Pietro Miele per l'accusa di omicidio stradale aggravato per la morte di Aldo Abbrugiati, deceduto il primo ottobre scorso ...