Roma | la curva incita la squadra verso Budapest con uno striscione speciale

(Di lunedì 22 maggio 2023)- Un popolo fiero dei suoi 'guerrieri'. È quellonista, che prima della sfida di campionato contro la Salernitana ha voluto omaggiare ladi José Mourinho per la prestazione di ...

- Salernitana , cosa è successo duranta la partita insud L'euforia dei tifosi romanisti fuori lo stadio si è spenta all'interno dell' Olimpico . LaSud ha deciso di rimanere in ...È quello romanista, che prima della sfida di campionato contro la Salernitana ha voluto omaggiare la squadra di José Mourinho per la prestazione di Leverkusen che ha consentito alladi ...- Atmosfera surreale inSud durante il match di campionato- Salernitana . Dopo aver omaggiato la squadra di José Mourinho con uno striscione speciale per la conquista della finale di ...

Roma-Salernitana, protesta della Sud: i tifosi abbandonano la Curva. Il motivo ForzaRoma.info

Roma-Salernitana, perché gli ultras della Curva Sud protestano: il motivo dell'uscita dallo stadio nel corso del primo tempo ...La Curva Sud si svuota durante Roma-Salernitana. Gli ultras hanno deciso di lasciare il settore dopo che le forze dell’ordine ai tornelli d’ingresso non hanno lasciato passare uno striscione ...