Roma e Salernitana si dividono la posta | 2-2 all' Olimpico

(Di lunedì 22 maggio 2023)(ITALPRESS) – Lafesteggia la salvezza aritmetica con un pareggio esterno per 2-2 sul campo dellafinalista di Europa League. La squadra granata di Paulo Sousa saluta l'da imbattuta in questa stagione, dopo la vittoria dell'andata sulla Lazio. Merito proprio di un ex biancoceleste come Candreva e del solito Dia (al sedicesimo sigillo stagionale), autori dei gol del momentaneo vantaggio, prima delle risposte di El Shaarawy e Matic. Reduce dal match di Leverkusen e dalla qualificazione alla finale di Budapest, Mourinho è costretto a schierare un 11 di emergenza: Mancini, Matic, Pellegrini, Cristante e Abraham partono dalla panchina. Bove agisce in difesa con Ibanez e il rientrante Smalling, mentre Tahirovic inizia dal 1? con Camara a centrocampo. Solo tribuna invece per Dybala, ancora non ...