Roma e Salernitana si dividono la posta | 2 - 2 all' Olimpico

(Di lunedì 22 maggio 2023) Lafesteggia la salvezza aritmetica con un pareggio esterno per 2 - 2 sul campo dellafinalista di Europa League. La squadra granata di Paulo Sousa saluta l'da imbattuta in ...

, la Curva Sud si svuota: gli ultras protestano per uno striscione. Ecco cosa è successo Il ritorno di Smalling ed El Shaarawy Solo quattro in campo tra gli eroi di Leverkusen, ...Lasi è fatta fuori sciupando la sua chance con lamentre l'Atalanta è dietro anche negli scontri diretti. Non c'era modo, però, di blindare l'esclusione juventina dalla Champions ...60 In Conference League 7. Juventus 59 (Una partita in meno) 8. Monza 52 9. Bologna 50 10. ...39 16. Lecce 33 17. Spezia 31 18. Verona 30 19. Cremonese 24 (retrocessa in serie B) 20. ...

Roma-Salernitana, protesta della Sud: i tifosi abbandonano la Curva. Il motivo ForzaRoma.info

All’andata – era la prima di campionato – finì 1-0 per la Roma grazie al gol di Cristante. Sette precedenti fino ad ora: sei vittorie dei capitolini, una degli ospiti e nessun pareggio. Al 12’ passa ...La Salernitana festeggia la salvezza aritmetica conquistata ieri con un pareggio esterno per 2-2 sul campo della Roma finalista di Europa League. La squadra granata di Paulo Sousa saluta l'Olimpico da ...