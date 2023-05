Roma e Fiorentina | svelati gli arbitri della finali di Europa e Conference League | le designazioni complete

Terna tutta all'inglese per la finale di Europa League tra Siviglia e, in programma a Budapest ...lo spagnolo Carlos del Cerro Grande l'arbitro della finale di Conference League trae ...Paulo Dybala non va neanche in panchina nel match dell'Olimpico trae Salernitana. Questa è la scelta di Josè Mourinho, che continua a gestire la salute del ...prossimo match contro la...SousaCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 86, Juventus 69*, Lazio 68, Inter 66, Milan 64, Atalanta 61,59*, Monza 52, Bologna,e Torino 50, Udinese 46, Sassuolo 44, Empoli 39*, ...

City-Inter, Siviglia-Roma, Fiorentina-West Ham: gli arbitri delle 3 finali Tuttosport

Alle 18.30 all'Olimpico i giallorossi fanno turn over, spazio a chi rientra dagli infortuni. La diretta (ANSA) ...Sarà Massimiliano Irrati l'arbitro della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, il 24 maggio a Roma. Nonostante il luogo di nascita dell’arbitro (sezione di Pistoia ma ...