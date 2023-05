Roma | Dybala neanche in panchina contro la Salernitana | il motivo

(Di lunedì 22 maggio 2023) José Mourinho ha deciso di non portare Pauloinper la gara di Serie AlaPaulonon sarà a disposizione di José Mourinho per la partita trache prenderà il via tra poco all’Olimpico. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’argentino non ha infatti ancora pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia rimediatol’Atalanta. Il portoghese ha quindi deciso di non rischiare per provare ad avere l’ex Juve a completa disposizione per la finale di Europa Leagueil Siviglia.

