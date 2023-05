Roma | 25enne morto in monopattino | una chiamata al 112 | ma sul posto non c’è nessuno Ipotesi omissione di soccorso

(Di lunedì 22 maggio 2023)di. È l’su cui si indaga adopo la morte di unche ieri sera percorreva invia di Casal del Marmo, periferia nord-ovest della capitale. A chiamare il 112 è stato un uomo che si è poi allontanato. All’arrivo dell’ambulanza la vittima, Marco Mannage, era già deceduta. Gli inquirenti non escludono che il giovane di origine bengalese possa essere stato coinvolto in un incidente con un altro mezzo che si è poi dato alla fuga. Il ragazzo era un appassionato di cricket che giocava per iYoung Boys. “Eri il leader della nostra squadra”, ha scritto la squadra sul suo profilo. “Che tu possa raggiungere il nibbana. Ti auguro di essere felice ovunque tu sia”.

L'ipotesi più probabile è che ilsia stato travolto e ucciso da un pirata della strada , che anziché fermarsi e prestare soccorso avrebbe pensato bene di ingranare la marcia. E fuggire via, ...- - > Leggi Anche Monopattini, Gualtieri: adrastica riduzione del numero In tanti sui social piangono il, che è la sesta vittima in monopattino nella Capitale negli ultimi 24 mesi. A ...Incidente mortale ain monopattino travolto e ucciso Autovelox Lazio, ecco dove ci saranno le postazioni mobili dal 22 al 28 maggio 2023, controlli sulla Pontina Ancora nessun controllo sulla Pontina, una ...

Roma incidente in monopattino: è giallo sulla morte di un 25enne Tag24

Omissione di soccorso. È l’ipotesi su cui si indaga a Roma dopo la morte di un 25enne che ieri sera percorreva in monopattino via di Casal del Marmo, periferia nord-ovest della capitale. A chiamare il ...Un ragazzo di 25 anni di nazionalità bengalese è morto a Roma mentre si trovava sul suo monopattino. La tragedia è avvenuta alle 23 di domenica 21 maggio in via dia di Casal del… Leggi ...