Roma | 13enne morto a scuola | imputazione coatta per l’insegnante

(Di lunedì 22 maggio 2023) (Adnkronos) – Il gip diha respinto la richiesta di archiviazione della Procura e ordinato l’per un docente dell’Istituto Santa Maria dove nell’ottobre del 2017 ilStefano Bacigalupo morì dopo essere precipitato nella tromba delle scale. Per il pm si è trattato di un gesto volontario, valutazione non condivisa dai genitori del ragazzino, assisti dagli avvocati Stefano Maccioni e Sergio Maglio. Nel provvedimento col quale il gip Gaspare Sturzo chiede alla Procura di formulare un nuovo atto d’accusa nei confronti del docente, per l’accusa di omicidio colposo, si legge chesarebbe rimasto a chiacchierare con un collega, incorrendo così nella “violazione di un dovere specifico di vigilanza”: un comportamento che “ha determinato o comunque ha fatto parte dello ...

...di vigilanza' Il gip di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura e ordinato l'imputazione coatta per un docente dell'Istituto Santa Maria dove nell'ottobre del 2017 il...

Il giudice ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura e ordinato l'imputazione coatta per un docente la cui negligenza ha consentito a ...Per il Gip nei confronti del docente va formulata l'accusa di omicidio colposo per "violazione di un dovere specifico di vigilanza" Il gip di Roma ha respinto la richiesta ... Maria dove nell’ottobre ...