Roland Garros | Bertolucci indica l' eredità di Roma e punta su Sinner

Ha vinto per la prima volta su questa superficie e a Parigi troverà campi più veloci e, salvo capricci del meteo, non troverà invece umidità che appesantisca palle e colpi; ilsi gioca ...Gasquet 6 - 3 7 - 5 Si ferma sul nascere la settimana di Gasquet in preparazione del. Il francese esce sconfitto dal suo match d'esordio a Lione contro il più giovane svedese Ymer per 6 ...Andando a vedere i freddi numeri, infatti, per mantenere la vetta del ranking, Swiatek è costretta almeno ad arrivare in semifinale alcon Sabalenka fuori dal torneo prima dei quarti. ...

Roland Garros 2023 - Il torneo tutela i giocatori: tecnologia per proteggersi dagli insulti sui social network Eurosport IT

Hanno preso il via quest'oggi a Parigi le qualificazioni dell'edizione 2023 del Roland Garros. Il secondo Slam della stagione apre le porte ai tennisti, a caccia del pass per il tabellone principale, ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.