Roland Garros | al via le qualificazioni | quanti italiani presenti!

(Di lunedì 22 maggio 2023) Lunedì 22 maggio prendono il via le eliminatorie per partecipare allo Slam di Parigi che inizierà il prossimo 29 maggio La fine degli Internazionali d'Italia sancisce, come ogni anno, l'avvicinarsi del. Il secondo slam della stagione inizierà ufficialmente il prossimo 29 maggio e per la prima Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Sorteggio alEssere numero due mi sarebbe di aiuto, sicuramente affronterei Alcaraz solo in finale ed ho il 50 % di possibilità di non beccare Novak Djokovic . Però va detto che non ho ...Luca Nardi se la vedrà contro Alejandro Tabilo nel primo turno delle qualificazioni del2023 , secondo Slam della stagione al via sui campi in terra battuta della capitale transalpina. Match molto scorbutico per l'azzurro contro l'ex top cento cileno, che nelle ultime ...Il serbo è invece scivolato addirittura al terzo posto e sarà dunque testa di serie numero 3 al, potendo incontrare Alcaraz già in un'eventuale semifinale. Guadagna una posizione anche ...

Roland Garros, qualificazioni maschili: 14 azzurri in cerca di un posto nel tabellone principale. Karatsev prima testa di serie Ubitennis

La fine degli Internazionali d’Italia sancisce, come ogni anno, l’avvicinarsi del Roland Garros. Il secondo slam della stagione inizierà ufficialmente il prossimo 29 maggio e per la prima volta dopo ...Vavassori, Darderi, Nardi, Zeppieri, Giustino e Gigante gli italiani impegnati nella prima giornata dell'Open di Francia ...