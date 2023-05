Roland Garros 2023 | una new entry nel team di Luca Nardi | a Parigi c’è anche Stefano Pescosolido

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’avventura dinell’edizionedelè durata poco, sconfitto dopo più di due ore e mezza di lotta dal cileno Alejandro Tabilo per 7-5 al terzo set. Una partita che – come si evince dal punteggio – è stata equilibrata e decisa da pochi punti nella frazione decisiva contro un tennista in fiducia e reduce dal successo nel challenger di Francavilla. Per il giovane tennista marchigiano invece continua il periodo negativo, con questa che diventa la sesta sconfitta consecutiva.per uscire da questa crisi di risultati e più in generale per mettere in atto il definitivo salto di qualità verso la top-100, anel box diera presentala new...

Matteo Gigante, Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri sono i primi tre tennisti azzurri ad aver conquistato il pass per il secondo turno delle qualificazioni del. Vittoria in due set per tutti e tre i nostri ragazzi. Nulla da fare per Luciano Darderi, sconfitto abbastanza nettamente da Bagnis, mentre escono di scena con rimpianti sia Luca Nardi ...Una settimana al via del. Sta per aprirsi il sipario del secondo Grande Slam del 2023, che chiuderà per i Big la stagione sulla terra battuta. Sono tanti i pretendenti che ...Ha vinto per la prima volta su questa superficie e a Parigi troverà campi più veloci e, salvo capricci del meteo, non troverà invece umidità che appesantisca palle e colpi; ilsi gioca ...

Roland Garros 2023 - Il torneo tutela i giocatori: tecnologia per proteggersi dagli insulti sui social network Eurosport IT

A Parigi, sui campi del Roland Garros dove è uscito di scena all'esordio, nel box di Nardi era presenta anche la new entry Stefano Pescosolido.Tre vittorie e tre sconfitte: è questo il bilancio per gli italiani impegnati nel primo giorno dedicato alle qualificazioni del Roland Garros 2023. Alterne fortune per i tennisti del Bel Paese che asp ...