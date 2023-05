Roland Garros 2023 | Gigante | Vavassori e Zeppieri avanzano nelle qualificazioni Eliminato Nardi

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tre vittorie e tre sconfitte: è questo il bilancio per gli italiani impegnati nel primo giorno dedicato alledel. Alterne fortune per i tennisti del Bel Paese che aspirano a entrare nel main draw, la cui definizione ci sarà attraverso il sorteggio di giovedì 25 maggio alle ore 14.00. I successi sono stati di Matteo, Andreae di Giulio(n.204 del mondo) ha piegato il coreano Seong Chan Hong (n.184 ATP) per 7-5 6-4 e nel secondo turno giocherà contro l’argentino Facundo Bagnis (n.124 del ranking). Quest’ultimo ha sconfitto l’altro italiano, di origine argentine, Luciano Darderi (n.179 del mondo), per 6-3 6-4. Molto bene anche: il piemontese (n.148 del mondo) ...

Una settimana al via del. Sta per aprirsi il sipario del secondo Grande Slam del 2023, che chiuderà per i Big la stagione sulla terra battuta. Sono tanti i pretendenti che ...Ha vinto per la prima volta su questa superficie e a Parigi troverà campi più veloci e, salvo capricci del meteo, non troverà invece umidità che appesantisca palle e colpi; ilsi gioca ...Gasquet 6 - 3 7 - 5 Si ferma sul nascere la settimana di Gasquet in preparazione del. Il francese esce sconfitto dal suo match d'esordio a Lione contro il più giovane svedese Ymer per 6 ...

Roland Garros 2023 - Il torneo tutela i giocatori: tecnologia per proteggersi dagli insulti sui social network Eurosport IT

Tre vittorie e tre sconfitte: è questo il bilancio per gli italiani impegnati nel primo giorno dedicato alle qualificazioni del Roland Garros 2023. Alterne fortune per i tennisti del Bel Paese che asp ...Una settimana al via del Roland Garros. Sta per aprirsi il sipario del secondo Grande Slam del 2023, che chiuderà per i Big la stagione sulla terra battuta. Sono tanti i pretendenti che vorranno ...