Roland Garros 2023 | calendario | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il, il, le, glie latv edel, secondo slam stagionale di insui campi di Bois de Boulogne. Al via un’altra edizione dello storico torneo in francese, quest’anno indal 28 maggio all’11 giugno. Spicca sicuramente l’assenza di Rafa Nadal, quattordici volte vincitore nonché campione in carica, che non sarà ai nastri di partenza. Ci sarà invece Carlos Alcaraz, per la prima volta da testa di serie numero uno, ma anche Novak Djokovic e il fresco vincitore di Roma Daniil Medvedev. A difendere i colori azzurri, invece, saranno Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Fabio Fognini e Matteo ...

Tennis, niente da fare: non sarà al. Ma, per fortuna, potremo consolarci con le sue foto a prova di like. C'era una volta Alexander Zverev , per gli amici Sascha, ex numero 2 del mondo e aspirante al trono del ranking Atp. ...... dopo aver raggiunto il tabellone principale agli Australian Open in gennaio, martedì 23 maggio esordirà al primo turno di qualificazione del, secondo slam della stagione. Avversario ...Ma come si stanno preparando i due atleti, in attesa che scocchi l'ora X Il tennista sta approfittando di questa settimana di pausa prima delper allenarsi e per trascorrere del tempo ...

Roland Garros - Le 32 teste di serie: Djokovic numero 3, tante insidie per Sinner Tennis World Italia

Tennis, niente da fare: non sarà al Roland Garros. Ma, per fortuna, potremo consolarci con le sue foto a prova di like. C’era una volta Alexander Zverev, per gli amici Sascha, ex numero 2 del mondo e ...Inizia lo spettacolo del Roland Garros e le prime partite sono andate in archivio. In campo alcuni tennisti italiani e il rendimento è stato dai due volti. Vittoria di Matteo Gigante contro Hong (5-7, ...