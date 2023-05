(Di lunedì 22 maggio 2023) Tanti bambini divertiti, maglie rossonere indossate e un ospite d'eccezione per celebrare il terzo anniversario dfondazionea Giovanile: c'è, ex bomber ...

... c'è Beppe Signori, ex bomber della nazionale, a dare il calcio d'inizio alla "Giovanile Cup", andata in scena ieri allo stadio "Pippo Giacobbe" didi. Partite, gol e tanto ...Nella prima settimana di luglio , transiterà in un'altra località tirrenica - Rometta mentre, nella prima settimana di agosto , raggiungeràdicon lo stesso trend di degustazioni e ...Nella prima settimana di luglio si sposterà a Rometta mentre, a inizio agosto, raggiungeràdi. Dopo la Città Metropolitana di Messina, le mete successive della kermesse dedicata al ...

Rocca di Caprileone, alla festa dell'Academy Milan c'era anche Beppe Signori INTERVISTA Gazzetta del Sud

Capri Leone – Si sono svolti nella giornata di ieri a Rocca di Capri Leone i festeggiamenti in onore della Madonna del Tindari, organizzati dalla Parrocchia e Associazione “Maria SS. del Tindari”. La ...Ringrazio l’Amministrazione di Rocca di Caprileone, che ci ha ospitato, ma mi duole constatare come la comunità non abbia partecipato al progetto sportivo: non abbiamo ricevuto alcuna sponsorizzazione ...