In passatoera stato fidanzato per qualche settimana con Paola Di Benedetto , showgirl e ... Successivamente era statopiù volte con la Dj Silvie Loto .

Rkomi paparazzato con una ragazza: nuovo amore per il cantante Novella 2000

Un video circolato in rete ha fatto ipotizzare che Rkomi possa essere fidanzato con la modella Havana Plevani. Tra i due sembra esserci complicità, ma non sono arrivate conferme.