... decise di cambiare rotta e nominò il duca Amedeo d'Aosta come viceré, promuovendo una politica di conciliazione con la Chiesa copta e di riconciliazione con la Chiesa copta e di...Il sistema retributivo calcola la pensione in base alla mediaretribuzioni percepite negli ... rivalutati secondo un coefficiente diannuale. In questo modo, la pensione è ......423%, vale a dire la somma tra cedola edel capitale. Su ogni 1.000 euro di capitale ... I dati parlano chiaramente: l'inflazione è risultata più del triploprevisioni. Eventi ...

Rivalutazione delle pensioni 2023. Ecco la tabella Inps Gazzetta del Sud

Se da un lato è la stessa politica a provare a metterci un freno (la consigliera del M5S, Maria Rosaria Capozzi propone di mettere un tetto alla rivalutazione), dall'altro sono i sindacati a farsi sen ...Da qualche mese stanno arrivando dal Comune di Mattinata le richieste di pagamento dei canoni sulle terre civiche riportate negli stati degli arbitrari occupatori, suscitando incredulità e sgomento fr ...