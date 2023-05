Ritrovata Yordi Baroldi | la ragazza dispersa da due giorni dopo una gita scolastica a Milano | era in Veneto

(Di lunedì 22 maggio 2023) Non è tornata dalla visita d’istruzione aed è statain, 19enne di Gargnano (Brescia), erada sabato 20 maggioessere stata incon la scuola, il liceo Fermi di Salò. Stando a quello che ha scritto il padre in un appello sui social, lanon si è fatta più sentire dal pomeriggio di sabato: il cellulare della giovane era spento e la famiglia ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri, i quali l’hanno trovata nella serata di domenica 21 maggio a Peschiera del Garda, nel veronese. La 19enne è in ottime condizioni: resta da capire perché fosse e si trovasse da sola. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

