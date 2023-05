RISULTATI | MWF La Gran Finale 20 05 2023

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 22 maggio 2023) Idello Show andato in scena lo scorso Sabato a Pero (MI): MWF LaSabato 20 Maggio – Pero (MI) Non-Title MatchSigma batte Steve McKee RSWP Invictus Title Tag Team MatchBrutal Strike (Brutus & Steven Strike) battono Ricky Eagle & Gabriel Grip Mariosoft batte Conte McStevenson The Entertrainer batte Karim Brigante Sam Rogers w/Vito Brambilla & Renzo Rose batte AB Knight Tag Team MatchAB Knight & Matt Disaster battono Sam Rogers & Renzo Rose w/Vito Brambilla MWF ChampionshipJay Kronos batte Andres Diamond (c) w/Vito Brambilla e diventa Nuovo Campione!!!