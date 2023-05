RISULTATI | GCW I Can’t Save You 21 05 2023

(Di lunedì 22 maggio 2023) Idello Show andato in scena la scorsa Domenica a Columbus, Ohio: GCW IYouDomenica 21 Maggio – Columbus, Ohio (USA) Steph De Lander (w/Matt Cardona) batte Maki Itoh (w/Nick Gage) (8:58) GCW Tag Team Title MatchThe East West Express (Jordan Oliver & Nick Wayne) (c) battono Joey Janela & Sawyer Wreck (15:09) e mantengono i Titoli Six Man Tag Team MatchLos Macizos (Ciclope & Miedo Extremo) & Crazy King battono Caleb Konley, Chico Suave & Jimmy Lloyd (8:53) Blake Christian batte Trey Miguel (13:59) Gringo Loco batte Ninja Mack (12:58) Cole Radrick (w/Maki Itoh & Nick Gage) batte Matt Cardona (w/Steph De Lander) (12:17) Alex Shelley batte Alec Price (13:02) Eight Man Tag Team MatchSecond Gear Crew (1 Called Manders, Effy & Matthew Justice) & Rina ...

Joey Janela batte Karam (12:57) Breyer Wellington batte Charles Mason per Squalifica (3:55) GCW Tag Team Title Three Way Match The East West Express (Jordan Oliver & Nick Wayne) (c) battono Los ...Tony Deppen si è fratturato un braccio durante il suo match in GCW contro Zack Sabre Jr., ma ha continuato a lottare nonostante l'infortunio.