Ristorante La Scagna, tipicità locali realizzate con tanta passione L'Eco di Bergamo

Lettura meno di un minuto. C i sono due parole chiave che descrivono perfettamente la cucina della Scagna di via Moroni: territorio e stagionalità. Il tutto condito con la qualità, ovviamente, con la ...“El Bulli Foundation”, del mitico Chef Ferran Adrià, insieme all’azienda “Juvé & Camps” per il Progetto “Wine Sapiens”. Negli ultimi decenni la Spagna, meraviglioso Paese che io adoro e che ho molto f ...